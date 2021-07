Crotti: "Maltempo, gravi danni per l'agricoltura"

CREMONA - L’ondata di maltempo che nelle ultime settimane si sta abbattendo sulla Lombardia sta determinando conseguenze sempre più gravi per i raccolti lombardi. Piogge torrenziali, chicchi di grandine enormi e trombe d’aria hanno piegato colture già decimate dal gelo primaverile e dalla siccità oltre ad arrecare numerosi danni a strutture e macchinari in tutta la regione. A risentirne maggiormente sono stati i piccoli frutti, le mele e il vino. “Ormai da tempo siamo in presenza di un cambiamento radicale negli eventi atmosferici che si presentano più improvvisi e molto più violenti. Dobbiamo farci trovare pronti per poter intervenire tempestivamente e correre ai ripari per salvare le nostre preziose colture”, afferma il presidente di Confagricoltura Lombardia Riccardo Crotti.

“La dimensione territoriale delle aree colpite e l’intensità dei fenomeni – prosegue – richiedono interventi urgenti di ricostruzione e di rilancio dell’economia. Stiamo contattando le unioni provinciali per fare una conta precisa dei danni che ammonteranno comunque a milioni di euro, ma non è finita. Chiederemo un incontro in Regione Lombardia con l’assessore Rolfi per avere interventi urgenti tramite i fondi del Recovery Plan e chiedere lo stato di calamità se sussisteranno le condizioni per farlo. Non c’è tempo da perdere in iter burocratici, abbiamo bisogno di risposte e garanzie oggi”. Il presidente di Confagricoltura Lombardia si è rivolto quindi agli associati: “L’imprevedibilità di questi fenomeni ci ricorda quanto è importante oggi assicurarsi, per riuscire a ricoprire, almeno in parte, le perdite subite”.