Un cremonese su quattro non è vaccinato

CREMONA - Un cremonese su quattro deve ancora ricevere almeno la prima dose di vaccino. In particolare, si tratta di 49.706 persone nel territorio della Asst di Cremona e di 36.089 a Crema. In totale, dunque sono 85.795 i residenti in provincia che non sono ancora stati vaccinati neanche con la prima somministrazione: il 26,68%. Leggermente più indietro rispetto all’obiettivo della copertura totale è Cremona, con il 28,46% ancora senza una somministrazione contro il 24,58% di Crema.

I dati che mostrano l’evoluzione settimanale della campagna di immunizzazione di massa contro il Covid sono pubblicati sul sito dell’Ats Val Padana. Secondo gli ultimi numeri comunicati, aggiornati a domenica 18, la fascia di età su cui c’è più da lavorare in provincia è quella dei giovani, dai 12 ai 19 anni. Il target è di 26.323 ragazzi e ragazze e finora ne hanno ricevuto almeno una dose 10.410, il 39,55%. Dunque devono essere ancora raggiunti 15.913 12-19enni, il 60,45%.