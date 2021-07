Contagi di nuovo in crescita: in provincia 44 casi

CREMONA - Prosegue la crescita, lenta ma progressiva, dei contagi da Coronavirus: sono 44 i casi registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. E in regione i positivi sono 513, vale a dire l'1,5% dei 33.547 tamponi effettuati. Non aumenta, però, la pressione sugli ospedali: il numero dei ricoverati in Lombardia è pressoché stabile (28 nelle terapie intensive e 135 nei reparti ordinari).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 33.547, totale complessivo: 12.246.048

- i nuovi casi positivi: 513

- in terapia intensiva: 28 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 135 (+3)

- i decessi totale complessivo: 33.814 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 155 di cui 89 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 42;

Como: 35;

Cremona: 44;

Lecco: 12;

Lodi: 14;

Mantova: 42;

Monza e Brianza: 51;

Pavia: 11;

Sondrio: 3;

Varese: 70