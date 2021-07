In provincia 30 casi, in Lombardia 691

CREMONA - In provincia di Cremona cala rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi: 30 rispetto a 44. Trend opposto, invece, in Lombardia, dove i contagi salgono a quota 691 (ieri erano 513) e il tasso di positività schizza all'1,9%. Negli ospedali lombardi diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), ma cresce il numero dei letti occupati nei reparti ordinari (+7).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 36.163, totale complessivo: 12.282.211

- i nuovi casi positivi: 691

- in terapia intensiva: 27 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 142 (+7)

- i decessi totale complessivo: 33.815 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 203 di cui 98 a Milano città;

Bergamo: 23;

Brescia: 48;

Como: 21;

Cremona: 30;

Lecco: 5;

Lodi: 20;

Mantova: 53;

Monza e Brianza: 46;

Pavia: 22;

Sondrio: 2;

Varese: 169.