Il mondo del jazz piange Enzo Frassi

CREMONA - Il mondo della musica piange la prematura scomparsa del contrabbassista cremonese Enzo Frassi, da anni residente a San Giuliano di Castelvetro. Enzo Frassi si è spento prematuramente lunedì 26 luglio all’età di 54 anni a causa di un incidente stradale, avvenuto a poca distanza dall’abitazione di alcuni parenti che stava raggiungendo.

Era un musicista jazz affermato e conosciuto nel piacentino e non solo, dove si esibiva nel corso di importanti festival e gruppi di alto livello. Solo un mese fa aveva inaugurato la stagione di concerti dal vivo del Piacenza Jazz Club, capitanando con il suo contrabbasso il gruppo musicale “Ef Quartet”.

“Purtroppo non conoscevo personalmente Enzo, ne parlano tutti come una persona straordinaria, un musicista vero. Ho appreso la notizia dai social, tutti ne parlano, e ho deciso come Agenzia unica titolare del progetto John Patitucci Trio Feat Chris Potter - Brian Blade che Zenart - insieme al Comune di Albinea - di dedicare ad Enzo il concerto di domani sera mercoledì 28 luglio alle ore 21.30 a Villa Arnò di Albinea (Re)". Queste le parole del vicepresidente di Zenart Cooperativa Artistica Alex Travi. “Questa mattina appena ho visto John gliene ho subito parlato” - prosegue -. “E non ha esitato un momento, ha detto: ieri sera i ragazzi che ci sono venuti a trovare ne parlavano, deve essere stata una persona straordinaria. Non si può morire a 50 anni per un incidente, dedicheremo il concerto di domani a questo fratello contrabbassista ed alla sua famiglia”.