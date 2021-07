DIRETTA Campagna vaccinale: Lombardia prima Regione, quinti al mondo

MILANO - In diretta da Palazzo Lombardia, il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, l'assessore alla Protezione Civile, Pietro Foroni, e il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, incontrano la stampa per fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale in Lombardia.

«La Lombardia, con 12 milioni di dosi somministrate è al primo posto tra le Regioni italiane e al quinto posto a livello mondiale alle spalle di Isreale, Gran Bretagna, Danimarca e Belgio. Un dato che ci inorgoglisce», ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Non possiamo permetterci di accettare comportamenti che rischiano di farci perdere terreno sul percorso fatto fino ad oggi che possa portare a nuove misure restrittive - ha aggiunto il governatore -. Dobbiamo fare in modo che tutte le persone a maggior rischio vengano a tutti i costi convinti dell’opportunità e necessità della vaccinazione. Stiamo cercando di andare a recuperare porta a porta gli over 60enni non vaccinati. Operazione che sta dando risultati positivi».

La Lombardia, anche oggi, nel monitoraggio settimanale della 'Cabina di Iss e Ministero della Salute', continua a rimanere in zona bianca

zona bianca. Con meno di 50 casi per 100 mila abitanti e le percentuali di occupazione dei posti letto in area medica pari al 3% e in terapia intensiva al 2%, è ben al di sotto delle rispettive soglie del 15% e 10%, previste dai nuovi parametri per il passaggio a una zona con più restrizioni». Fontana ha poi proseguito: «Nonostante la variante Delta del virus ormai sia predominante nella nostra regione, ad un aumento dei casi positivi, non corrisponde un analogo incremento dei ricoveri in ospedale, né in area medica, né in terapia intensiva. I pochi che purtroppo finiscono in ospedale non sono stati vaccinati o non avevano completato il ciclo vaccinale» ha aggiunto. (ANSA)