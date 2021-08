Scuola, 5 milioni alle province per il potenziamento delle dotazioni informatiche

CREMONA - Manca poco più di un mese alla ripresa delle scuole e la Regione Lombardia sta lavorando per assegnare risorse al mondo scolastico. Attraverso la delibera proposta dall'assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, la Giunta regionale ha approvato i criteri di assegnazione e il riparto dei 5 milioni di euro destinati alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, per l'acquisto di dotazioni informatiche e per la realizzazione di opere e infrastrutture in grado di interconnettere le scuole lombarde. Per la provincia di Cremona sono stati stanziati 200 mila euro.

"Grazie a queste significative risorse - spiega l'assessore Massimo Sertori - andremo a sostenere interventi di potenziamento delle dotazioni tecnologiche in uso nelle scuole per favorire la didattica in presenza e a distanza che, in seguito all'emergenza sanitaria, ha fatto emergere una necessità di sviluppo. Le risorse, infatti, che potranno essere utilizzate direttamente dalle Province e dalla Città Metropolitana o attraverso il trasferimento agli istituti scolastici del proprio territorio, saranno destinate a dotazioni informatiche (hardware e software), a opere e impianti di interconnessione digitale, concorrendo peraltro all'incremento del patrimonio pubblico lombardo".

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE - Di seguito la ripartizione dei 5 milioni di euro per singolo Ente provinciale beneficiario e per la Città Metropolitana:

- Provincia di Bergamo: 610.082 euro;

- Provincia di Brescia: 623.588 euro;

- Provincia di Como: 335.532 euro;

- Provincia di Cremona: 200.000 euro;

- Provincia di Lecco: 200.000 euro;

- Provincia di Lodi: 150.000 euro;

- Provincia di Mantova: 154.856 euro;

- Città Metropolitana di Milano: 1.315.158 euro;

- Provincia di Monza e Brianza: 435.729 euro;

- Provincia di Pavia: 253.850 euro;

- Provincia di Sondrio: 150.000 euro;

- Provincia di Varese: 571.205 euro.

La delibera stabilisce inoltre i seguenti criteri e modalità di assegnazione:

- gli interventi ammissibili al finanziamento dovranno riguardare dotazioni informatiche e opere e impianti di interconnessione digitale finalizzati all'esclusivo utilizzo da parte degli istituti scolastici;

- le risorse assegnate a Province e Città Metropolitana dovranno essere da queste impegnate e utilizzate entro il 31 dicembre 2021.

L'erogazione delle risorse previste avverrà con le seguenti modalità. Un acconto pari all'80%, contestualmente al provvedimento di impegno delle risorse, e un saldo pari al 20%, a seguito di presentazione della rendicontazione prevista.