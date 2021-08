Ritrovato un corpo senza vita sul Monte Paitino

CASALMAGGIORE - Il cadavere di una persona è stato ritrovato sul Monte Paitino, lungo il crinale dell'Appennino tosco-emiliano. Si sospetta si tratti del corpo dell'infermiere Sergio Runci, 38enne residente a Vicomoscano. Per il recupero, avvenuto in una zona molto impervia è intervenuto l'elisoccorso da Pavullo nel Frignano che ha calato con un verricello il medico e il personale del 118. Il cadavere non aveva documenti, il riconoscimento avverrà con gli effetti personali indossati.