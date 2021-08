In provincia di Cremona 19 nuovi positivi

CREMONA - Covid osservato speciale. Dagli ultimi dati forniti da regione Lombardia risulta che diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4). A fronte di 35.314 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi positivi (1,8,%), 19 in provincia di Cremona.

Salgono invece i ricoverati negli altri reparti (299-+7). Si registrano altre 5 vittime, nessuna a Cremona, portando così il totale dei decessi a 33.852.

[I DATI]

«Con un’incidenza di 42,4 su 100 mila abitanti e il 2 per cento di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, anche questa settimana la nostra regione si conferma in zona bianca, nel monitoraggio settimanale di Iss e Ministero della Salute». Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Un risultato che conferma l’efficacia della vaccinazione che in Lombardia ha raggiunto percentuali vicine alla cosiddetta immunità di gregge».

Il governatore lombardo sottolinea che «per consolidare questa situazione abbiamo messo in campo una serie di iniziative sul territorio, affinché chi ancora non si sia vaccinato possa farlo nel più breve tempo possibile».

Quindi un ringraziamento «ancora una volta a tutti coloro che hanno lavorato a questa campagna e continuano a farlo anche nel giorno di Ferragosto, insieme agli operatori di sanità pubblica che operano ininterrottamente da oltre un anno al tracciamento dei contatti».