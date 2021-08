«Smettere di fumare si può», nuova edizione del corso

CREMONA - Dopo il successo delle precedenti edizioni del corso "Smettere di fumare", il Servizio Dipendenze dell'ASST di Cremona ha attivato per settembre una nuova edizione del corso.

Il corso si propone di offrire ai fumatori specifiche indicazioni e suggerimenti utili ad intraprendere percorsi per smettere di fumare.

COME SI ACCEDE

Per iscriversi ed informazioni, i cittadini interessati possono contattare il Servizio Dipendenze, nella figura di Servizio Dipendenze (Educatrice professionale) al numero 0372 497551, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14.

Dopo un breve colloquio, i cittadini verranno inseriti nel gruppo di auto-mutuo-aiuto. Le istruzioni per accedere al servizio saranno fornite dall’operatore prima dell’inizio del percorso di sostegno.

IL CALENDARIO

2 settembre ore 12.30 incontro di presentazione

6-7-8-9-13-16-20-23 settembre gruppi di incontro dalle 12.30 alle 14.