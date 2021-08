Tamponi antigenici gratuiti anche per la fascia 6-13 anni

CREMONA - A partire dal 23 agosto, grazie alla collaborazione tra l’ATS della Val Padana, le ASST di Crema, Cremona e Mantova e la rete delle farmacie delle province di Mantova e di Cremona, l’offerta di test antigenici gratuiti - eseguiti presso le farmacie aderenti e i punti di esecuzione dei tamponi delle ASST – viene estesa, oltre che agli studenti dai 14 ai 19 anni e agli operatori scolastici, anche alla fascia d’età 6-13 anni. L’obiettivo è garantire un rientro a scuola in sicurezza; pertanto, anche i giovanissimi non vaccinabili potranno effettuare gratuitamente due test antigenici al mese, uno ogni 15 giorni. L’offerta, ad oggi prevista sino al mese di ottobre, si prolungherà sino a quando il quadro pandemico la renderà necessaria.



SPEZZARE LE CATENE DI TRASMISSIONE

Scopo di questa iniziativa è individuare precocemente le catene di trasmissione all’interno della comunità scolastica e di conseguenza nell’ambito familiare, limitando così il contagio da SARS-CoV-2; l’attività di testing può infatti rivelarsi fondamentale per il controllo e la prevenzione nella popolazione scolastica, riducendo il contagio e il diffondersi delle varianti ed agevolando così anche la ripresa della didattica in presenza per gli alunni che per età non possono accedere al vaccino anti Covid-19. Naturalmente, in caso di positività al test antigenico rapido è necessario sottoporsi al test molecolare e, se confermata la positività, il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo, con l’applicazione delle misure di isolamento e, per i suoi contatti stretti, di quarantena.



LE PRENOTAZIONI

Per prenotare il tampone con cadenza quindicinale occorre utilizzare:

il portale www.prenotasalute.regione.lombardia.it (sezione Prenota un tampone Covid per la Scuola);

l’APP SALUTILE (Prenotazioni).

Con questi sistemi si può prenotare il tampone presso le ASST di Crema, di Cremona e di Mantova o presso le farmacie del territorio aderenti all’iniziativa. Alla conferma dell’appuntamento, il sistema di prenotazione invierà una mail/sms al genitore dello studente/utente con il riepilogo dei dati della prenotazione. È possibile consultare l’elenco delle farmacie che effettuano il servizio dei tamponi rapidi in regime SSR su www.federfarmalombardia.it/servizi/tamponi-rapidi/. Si ricorda che il sistema permette al singolo studente la prenotazione di massimo due tamponi al mese e che i documenti necessari per la prenotazione sono il codice fiscale e tessera sanitaria dello studente.