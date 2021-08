Scontro tra auto sulla statale 462, ferite serie per un 62enne di Cremona

FIORENZUOLA D'ARDA - È di due feriti seri, ma fortunatamente non in pericolo di vita, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte in località Barabasca di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza): il conducente di una delle vetture, di 62 anni, è di Cremona. Lo schianto è avvenuto lungo la strada 462, dove un 39enne piacentino viaggiava in direzione Cortemaggiore quando, all’altezza del cavalcavia autostradale, si è scontrato con la vettura del cremonese, che viaggiava nell’opposta direzione. L’auto del piacentino si è capovolta ed è caduta dal cavalcavia stesso, l’altra ha fermato la sua corsa contro il guardrail. Per i soccorsi sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 di Fiorenzuola e i volontari della Cri di Roveleto e della Pubblica di Cortemaggiore. Il 39enne è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Fiorenzuola. Polizia stradale di Piacenza e carabinieri di Monticelli hanno rispettivamente effettuato i rilievi e regolato il traffico.