Casa di riposo, Galbiati: «Se ne riparla dopo il voto»

SPION D'ADDA - Uno stop di almeno quaranta giorni, fino al voto amministrativo del 3 e 4 ottobre, per l’iter che dovrebbe portare alla realizzazione della casa di riposo privata, nell’area di via Ungaretti. Lo ha ufficializzato ieri il vicesindaco Enzo Galbiati, che si candida per la poltrona di primo cittadino alla guida della lista civica e di centro sinistra "Al servizio degli spinesi".

Se vinceremo le elezioni andremo avanti, ma non è giusto passare dal consiglio comunale a poche settimane dalla consultazione elettorale

Da sempre favorevole a questo progetto, presentato a inizio luglio agli spinesi in un’infuocata assemblea alla cascina Carlotta, Galbiati non forza i tempi. «Se vinceremo le elezioni andremo avanti, ma non è giusto passare dal consiglio comunale a poche settimane dalla consultazione elettorale».

Il progetto è noto: due palazzine, una a tre e l’altra a due piani, per rispettivi 100 e 60 posti letto. Altezza massima 10,6 metri per l’edificio maggiore, prevalenza di stanze singole e doppie con bagno privato, un giardino interno riparato, dunque idoneo anche per le stagioni intermedie e un parco a contornare il complesso, con a fianco un parcheggio da 130 posti auto. La struttura verrebbe poi gestita da una società che ne ha altre 30 in Italia.

Avere un Rsa in paese è sempre stato uno degli obiettivi del mandato del sindaco uscente Luigi Poli. Quella progettata è una casa di riposo adiacente al centro per fare in modo che si integri col tessuto urbano. L’edificio a tre piani previsto affaccerebbe sulla roggia, quello da 60 posti letto su via Ungaretti. Le due strutture verrebbero collegate da un nucleo centrale con ingresso comune. Edifici autonomi dal punto di vista energetico sia per la produzione di acqua calda sia per riscaldamento e raffrescamento grazie a pannelli solari. Tra le tecnologie, il wi-fi in tutta la struttura. Servizi cucina e lavanderia interni.

«Un massimo di 22 mila metri cubi di cemento, ma ulteriormente riducibili se la capienza sarà ridotta da 160 a 120 posti letto — aggiunge Galbiati —: in via Ungaretti non è possibile dare seguito al vecchio progetto di un’area residenziale con annessa piazza, voluto 15 anni fa dall’allora assessore Angelo Fugazza, oggi leader dei No cemento, per 33 mila metri cubi di cemento. Non voglio fare come quell’amministrazione, che fece una scelta avventata a ridosso del voto. Ricordo anche un’altra scelta frettolosa, sempre pochi giorni prima delle elezioni, quella dell’ex sindaco Paolo Riccaboni (oggi candidato contro Galbiati, Ndr): la posa sulla rotonda di viale Vittoria della piroga, la scultura vegetale di Roberto Mauri, che poi ha fatto la fine che sappiamo (rovinata dalle intemperie e terminata da un furgone finito sullo spartitraffico Ndr)».