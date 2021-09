In provincia di Cremona raggiunta quota 500 mila dosi

CREMONA - La campagna vaccinale in provincia di Cremona ha superato quota 500 mila somministrazioni e, allo stesso tempo, ha varcato un'altra soglia simbolica: oltre l'80% della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Nel frattempo l'attività negli hub e nei centri vaccinali del territorio procede a ritmo costante, nonostante l'inevitabile rallentamento coinciso con il periodo vacanziero: nel mese di agosto appena lasciato alle spalle, la media è stata di poco superiore alle 8 mila somministrazioni settimanali.

Nell'arco delle ultime due settimane la percentuale di vaccinati è in aumento soprattutto tra i più giovani: nella fascia 12-19 anni sono state somministrate 3.052 dosi (1.486 nel distretto di Cremona e 1.566 in quello di Crema), mentre in quella 20-29 hanno ricevuto il vaccino in 1.621 (per l'esattezza 870 a Cremona e 751 a Crema). A conti fatti, sono 4.673 le inoculazioni targate under 30 nel periodo compreso dal 19 agosto al 1° settembre.

Ecco i numeri dettagliati della campagna vaccinale in provincia di Cremona contenuti nel nuovo report di Ats Val Padana, basato sui dati di Siavr e Poste e aggiornato a mercoledì 1° settembre.

Vaccinazioni anti Covid erogate dalla ASST di Cremona: 296.690

218.526 Pfizer

45.087 AstraZeneca

26.790 Moderna

6.287 Johnson & Johnson



Vaccinazioni anti Covid erogate dalla ASST di Crema: 171.355

128.085 Pfizer

28.608 AstraZeneca

11.780 Moderna

2.882 Johnson & Johnson



Vaccinazioni anti Covid erogate da altre strutture (RSA, RSD, Erogatori privati accreditati, Farmacie): 30.064