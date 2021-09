Commercio in vetrina, musica e animazione

CREMONA - Sabato e domenica torna «Lo Sbaracco», appuntamento con le occasioni di fine stagione voluto da Confcommercio e Botteghe del Centro, con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione e del Distretto Urbano del Commercio. All’iniziativa partecipano una cinquantina di imprese del centro della città. Alcune esporranno anche all’esterno delle vetrine, proponendo offerte mai così vantaggiose. E di fatto (quasi) tutti i negozi saranno aperti anche la domenica.

«La formula dell’evento – spiega Francesca Galli, vicepresidente delle Botteghe — è quella ormai tradizionale e collaudata. Quest’anno, finalmente, abbiamo di nuovo la possibilità di esporre all’esterno, ed è una opportunità colta da molti dei partecipanti. Penso sia una bella occasione non solo di fare acquisti particolarmente vantaggiosi. È, soprattutto, uno stimolo a ritrovare il piacere di qualche ora in centro dopo la pausa estiva ma soprattutto dopo tutte le restrizioni che hanno accompagnato i mesi precedenti. Mai come oggi lo Sbaracco vuole essere il simbolo di una nuova stagione che va ad iniziare, liberandosi definitivamente dell’incubo dei mesi scorsi».

Il primo appuntamento delle iniziative autunnali. Con il testimone che passerà la settimana successiva a Le Invasioni Botaniche, uno degli eventi più attesi di tutto il calendario.

Saranno coinvolte le imprese dei corsi Campi, Garibaldi e Mazzini, la galleria XXV Aprile, Largo Boccaccino, le piazza Roma e Stradivari, via Guarneri del Gesù e via Bordigallo, via Robolotti e Mercatello, via San Tommaso e via Solferino.