Festa d’estate dell’Anga, il presidente Faverzani: «Un segno di ripartenza»

PADERNO PONCHIELLI - Dopo la sosta forzata dello scorso anno, questa sera è tornata nel segno dell’ottimismo e di una ripresa necessaria la tradizionale Festa d’estate dell’Anga provinciale presieduta da Paolo Faverzani.

A ospitare gli imprenditori under 40 iscritti alla Libera (insieme a loro anche molti giovani delle altre unioni regionali) questa volta è stata la Cascina Abbadia di Paderno Ponchielli, teatro di un appuntamento all’insegna della musica e del buon cibo; senza ovviamente tralasciare il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e - dunque - l’obbligo di esibire il green pass per accedere alla festa.

Il presidente della Libera e di Confagricoltura regionale, Riccardo Crotti, ha manifestato grande soddisfazione per poter partecipare alla serata insieme a tanti giovani agricoltori che «sono il nostro futuro e quello di Confagricoltura».

«Speriamo che questo sia davvero un segno di ripartenza», ha commentato Faverzani. «Da parte nostra c’è tutto l’impegno a lavorare per riportare le cose alla normalità; e anche l’organizzazione di questa serata (è l’unica festa promossa nel periodo dalle Anga della Lombardia), lo dimostra. Ritrovarci insieme in presenza, tra noi e con parecchi colleghi ed amici delle province lombarde vicine, è un fatto importante; nel quale Cremona si propone dunque come punto di incontro comune».

Il primo obiettivo è quello della partecipazione in presenza alle Fiere Zootecniche Internazionali, alla quale l’Anga provinciale vuole partecipare come sempre con il suo convegno (ma si punta anche ad un evento conviviale).

Insieme al presidente Paolo Faverzani, della squadra fanno parte Vittoria Filippini e Francesco Chiari (vicepresidenti), e i consiglieri Marco Mussa, Maria Vittoria Berselli, Michele Milanesi, Marco Soldi, Gianguido Ottaviani, Luca Dalzini, Giorgio Stanga e Francesco Peri.