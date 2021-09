Nutrie congelate servite nei tramezzini, operazione del Nas di Cremona

MANTOVA - Nutrie congelate servite nei tramezzini ai clienti del bar. E' la scoperta che hanno fatto, durante un blitz, i carabinieri di Marmirolo, insieme al Nas di Cremona. Il titolare del locale Baraka, nella frazione mantovana di San Brizio di Marmirolo, dovrà pagare una multa di oltre 4 mila euro.

Insieme a tramezzini, toast e altri prodotti alimentari per il consumo umano, dal congelatore del bar spuntano due nutrie surgelate. Su disposizione dell’Ats i carabinieri hanno provveduto alla chiusura del bar. Il titolare del pubblico esercizio, un 42enne italiano, è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive ed è stato multato per 4mila e 500 euro.