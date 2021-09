Gruppo Fs, l'Ad Ferraris: "Pronti a investire 31 miliardi"

GENOVA - E' stata al Festival della Comunicazione di Camogli la prima uscita ligure per il nuovo Ad del Gruppo FS, Luigi Ferraris, che ha partecipato al dibattito "Ripresa e sostenibilità: è possibile?" con Antonio Baravalle, Gabriele Galateri di Genola e Ferruccio De Bortoli.

"Il Gruppo Fs è pronto a investire 31 miliardi del Pnrr in mobilità integrata a 360 gradi - ha detto Ferraris - continuando a sviluppare l'Alta Velocità e il trasporto regionale, attraverso soluzioni basate sulla creazione di valore, rispettando le esigenze delle persone. Le infrastrutture, sempre più interconnesse grazie alla digitalizzazione e a percorsi di formazione dei giovani, sono determinanti per affrontare le sfide del domani".

Per Ferraris "il ruolo chiave del Gruppo Fs è nel rilancio e nello sviluppo dei sistemi di mobilità innovativi e digitalizzati". Per questo, ha sottolineato l'ad, "Fs italiane è impegnata sempre di più a creare connessioni fisiche e digitali, valorizzando anche il territorio in cui viviamo".