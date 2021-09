Sparatoria in cascina nel Lodigiano due anni fa, cinque arresti

LODI - Cinque persone sono state arrestate e per una è stata disposta l’obbligo di dimora questa mattina tra le provincie di Lodi, Pavia e Cremona, nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri di Lodi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi sulla sparatoria avvenuta due anni fa ina una cascina a Sant'Angelo Lodigiano. Le sei persone sono ritenute responsabili, a vario titolo, di rissa, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto abusivo di arma da fuoco. Per una persona è stata disposta l'applicazione della custodia cautelare in carcere, per altri quattro gli arresti domiciliari, e per l’ultimo indagato è scattato l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini erano partite nell’aprile 2019 dopo la sparatoria avvenuta alla cascina con più case occupate in località Belfuggito a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) dove due diverse fazioni di cittadini dell’est Europa si erano fronteggiate esplodendo diversi colpi di pistola. (ANSA)