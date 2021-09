Cremona, in provincia 14 nuovi positivi

CREMONA - Sono 14 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nell'arco delle ultime 24 ore. In Lombardia sono stati riscontrati 472 casi sui 61.172 tamponi effettuati, per un tasso di positività dello 0,7%. Rimane pressoché stabile il numero dei ricoverati: 499 in tutto, di cui 62 in terapia intensiva. Pesante, invece, la conta dei decessi: sono 9 in più rispetto a ieri le vittime del Covid-19 in Lombardia. L'evoluzione del contagio rimane sotto controllo, come ha specificato, tra gli altri, il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: «In Italia la situazione dal punto di vista epidemiologico è in miglioramento - ha sottolineato -. Per la seconda settimana consecutiva scendono i casi settimanali e si registra una piccola flessione nel numero dei pazienti ricoverati sia in terapia intensiva, sia in area medica».

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 61.172, totale complessivo: 14.542.980

- i nuovi casi positivi: 472

- in terapia intensiva: 62 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 437 (+2)

- i decessi, totale complessivo: 33.992 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 132 di cui 48 a Milano città;

Bergamo: 41;

Brescia: 39;

Como: 13;

Cremona: 14;

Lecco: 8;

Lodi: 17;

Mantova: 17;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 31;

Sondrio: 3;

Varese: 104