Omicidio al Cambonino, «movente economico»: adesso l'interrogatorio di garanzia per Younes

CREMONA - Sta per iniziare in carcere l'interrogatorio di garanzia di Younes, il figlio di 35 anni da stanotte in carcere per aver ucciso sua madre Fatna, accoltellata più volte dopo averla gonfiata di botte, nell'appartamento al quinto piano del palazzo in via Panfilo Nuvolone, civico 4, al Cambonino. Per gli inquirente, "un delitto per motivi economici".

Il faccia a faccia con il gip Pierpaolo Beluzzi è fissato per le 16.30. Ieri notte in Questura, Younes si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm Milda Milli e al dirigente della Squadra Mobile Marco Masia. In Questura c'era anche Santo Maugeri, l'avvocato di turno per gli arrestati.