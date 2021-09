Blackout e rami caduti: in azione i vigili del fuoco

MONTICELLI D'ONGINA - Disagi a causa del maltempo nella Bassa Piacentina, dove in queste ore si stanno registrando diversi blackout, rami caduti e conseguenti interventi dei pompieri. Ad esempio nel borgo pallavicino, in via Fratelli Zilioli, il 115 è attualmente sul posto per un cavo elettrico finito in strada. Segnalate anche scintille, che hanno preoccupato i residenti e richiesto l’intervento per la messa in sicurezza e per delimitare l’area.