Scuola, ingresso unico o doppi turni? Si decide nelle prossime ore

CREMONA - I rumors della vigilia fanno pensare a una soluzione indolore. Nelle prossime ore in Prefettura si terrà l’incontro conclusivo del tavolo prefettizio dedicato al trasporto scolastico, in cui si deciderà se adottare i doppi ingressi nelle scuole superiori per far fronte al contingentamento di carico sui mezzi extraurbani, gestiti dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Cremona Mantova, oppure se l’esperienza a ingresso unico sperimentata in questi giorni possa continuare. «In base alle prime rilevazioni la sperimentazione sta dando risultati positivi, sembra che il meccanismo stia funzionando, senza grandi criticità — ha detto il prefetto Vito Danilo Gagliardi —. Questo è un buon segnale, si potrebbe proseguire così. L’idea è comunque di tenere monitorati i flussi, vedere come le capienze muteranno col mutare delle condizioni atmosferiche e se sarà necessario apportare eventuali modifiche. Il tavolo manterrà la propria funzione di confronto».

In mattinata il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Franco Gallo ha incontrato i presidi per un ultimo aggiornamento e sui turni unici è cautamente ottimista: «Dai dati raccolti dalle scuole e dal feedback degli uffici il sistema sta reggendo — ha spiegato —. I disagi sembrano essere stati minimi e riconducibili a criticità che esistevano anche prima della pandemia. L’accordo è quello comunque di tenere monitorato il servizio. Sarebbe da capire se si possono dirottare vetture da una linea poco frequentata a quelle più congestionate. Ma questa è un’ipotesi che deve essere vagliata dall’agenzia Tpl. In generale il sistema in queste due settimane ha retto».