San Martino del Lago, Dino Maglia confermato sindaco

SAN MARTINO DEL LAGO - Dino Maglia (Lista Per il Comune) è il nuovo sindaco di San Martino del Lago. Maglia ha ottenuto 146 voti. Così gli altri due candidati: Gianluigi Magni 71, Thomas Alì 15 (9 bianche e 7 nulle). L'affluenza si è fermata al 57,27%. In consiglio comunale a San Martino non entra il candidato sindaco Thomas Alì. Avrebbe dovuto raggiungere 23 voti ma ne ha presi 15. Entra invece in consiglio l’altro candidato Gianluigi Magni.