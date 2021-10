Giovane disperso a Isola Serafini, ricerche in corso

MONTICELLI D'ONGINA - La prefettura di Piacenza ha attivato le ricerche, nella zona di Isola Serafini, per un 27enne residente in provincia di Brescia che risulta scomparso da casa: la sua auto - Fiat Bravo colore scuro - è stata ritrovata in località Casazza. Il ragazzo al momento della scomparsa indossava una giacca smanicata. Mobilitati carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. È stato diramato un appello attraverso le reti di controllo vicinato: chi avesse informazioni utili è invitato a comporre il 112.

