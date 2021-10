Indiani, da Calvatone alla leadership dell'hôtellerie di lusso europea

CALVATONE - Il casalasco Ezio Indiani, nato a Calvatone nel 1952, General Manager dell’Hotel Principe di Savoia di Milano ed attuale Presidente EHMA Europa, è stato riconfermato per i prossimi tre anni Delegato Nazionale dell'associazione che riunisce i professionisti dell'ospitalità in Europa. Nel corso della sua carriera Indiani ha maturato in ambito internazionale una grande esperienza nel campo dell’hôtellerie di lusso, lavorando per alcuni tra i più prestigiosi alberghi del mondo, dove ha raggiunto lusinghieri risultati grazie alle sue capacità manageriali, esaltate dall’Italian style. Nel 2002 gli è stato attribuito il Premio Hermes come migliore direttore d’albergo del mondo e nel 2009 ha ricevuto il Premio Excellent come Manager alberghiero internazionale.

Alla guida dell’Hotel Principe di Savoia dal luglio 2005, Indiani ha iniziato la sua carriera in Germania e a Londra. Tornato in Italia con il Gruppo Hilton, ha lavorato con successo nel settore della ristorazione al Milan International Hilton e al Cavalieri Hilton di Roma. Dopo nuove esperienze maturate all’estero al Casa de Campo nella Repubblica Dominicana e all’Hyde Park Hotel di Londra, ha assunto la direzione generale dell’Hotel Eden a Roma del Gruppo Forte, per conto del quale ha diretto anche il Grand Hotel Palazzo della Fonte a Fiuggi e per parecchi anni l’Hotel des Bergues a Ginevra. Dopo un periodo al Villa d’Este a Cernobbio, la nomina a General Manager del prestigioso Principe di Savoia. Eletto Presidente Europeo durante l’Assemblea Generale di Parigi nel 2019, Ezio Indiani ha svolto un ruolo fondamentale a capo di EHMA durante la pandemia.