Covid, in provincia di Cremona 12 nuovi casi e una vittima

CREMONA - Sono 12 i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi in provincia di Cremona. Il Covid è tornato a uccidere: la lista dei decessi cremonesi si aggiorna con una nuova vittima. In Lombardia sono stati rilevati 307 nuovi casi , a fronte di 53.236 tamponi effettuati, di cui sono risultati positivi lo 0,5%. Il tasso di positività cala lievemente allo 0,4% di ieri, quando i contagiati erano 306 su 61.739 tamponi processati. Diminuiscono di 18 i ricoverati nei reparti (315) mentre crescono di 3 i ricoverati in terapia intensiva (totale 59). Nelle ultime 24 ore i decessi sono 5 (ieri erano 3) che portano il totale da inizio pandemia a 34.098. Lo riferisce il quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile.

La provincia più colpita è quella di Milano dove i positivi odierni sono 98, di cui 45 a Milano città. I casi nelle altre province lombarde sono: