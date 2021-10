Pieve San Giacomo, la prima volta di Morandi

PIEVE SAN GIACOMO - Il nuovo sindaco Maurizio Morandi presta giuramento in consiglio comunale e ufficializza la composizione della giunta. La carica di vice sindaco sarà ricoperta da Pietro Edoardo Ruffini e Federica Pistoia sarà assessore. Il capogruppo sarà Marco Olzi. La prima adunanza è stata trasmessa in streaming visto che l'accesso del pubblico era a numero chiuso. Nel suo discorso il primo cittadino ha «ringraziato i presenti e tutti gli elettori, i componenti della mia lista per il lavoro svolto che metteranno a disposizione della comunità pievese le loro competenze umane e professionali», oltre ai «volontari che ci hanno riconfermato la loro disponibilità». Dopo la lettura delle linee programmatiche, Silvia Genzini, capogruppo della minoranza composta anche dai due ex assessori Fabrizio Dimone e Roberto Madurini, ha spiegato che «il gruppo consigliare Uniti per Pieve valuterà il programma della maggioranza di volta in volta».