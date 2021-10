Assalto alla Cgil, la Cisl Asse del Po: «In piazza per difendere la democrazia»

ROMA - «Come Cisl Asse del Po abbiamo partecipato in tanti alla manifestazione nazionale unitaria “Mai più fascismi. Per il Lavoro, la Partecipazione, la Democrazia”. Siamo scesi in piazza per difendere la Costituzione democratica e antifascista repubblicana, e per questo è stato importante essere a Roma insieme a tutta la Cisl dopo il vile attacco squadrista alla sede della Cgil». Così Dino Perboni, segretario generale Cisl Asse del Po.

«Come Cisl ripudiamo ogni azione e atti di violenza intimidatori di qualsiasi fascismo. Difenderemo sempre la nostra Costituzione ogni volta che sarà minacciata e posto in pericolo la libertà, la convivenza pacifica e le fondamenta democratiche del nostro Paese, che vede nel mondo del lavoro il baluardo contro derive oscure, illiberali e fasciste. La partecipazione delle lavoratrici e lavoratori al progresso economico e sociale del Paese deve essere sempre più esteso e profondo, perché solo così daremo più linfa vitale alla Repubblica Italiana, che i padri costituenti l’hanno immaginata e voluta fondata sul lavoro! Oggi l’Italia con il PNRR avrà una grande opportunità di affrontare i sui problemi economici e sociali, ma dovrà essere anche l’opportunità di realizzare un progetto Paese che faccia della partecipazione non solo un metodo, ma un obiettivo capace di costruire il futuro e rinsaldare ed unire i legami sociali».