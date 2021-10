Deve traslocare e trovare una nuova casa la panchina gigante di Gerre

GERRE DE' CAPRIOLI - La panchina gigante di Gerre de’ Caprioli, collocata in piarda, davanti al corso del Grande Fiume non è

nella posizione pattuita e quindi non rientra nell’elenco ufficiale delle Big Bench. La notizia, riportata dal giornale La Provincia su segnalazione da un’appassionata fruitrice del territorio che, assieme ad altre persone, ama visitare le panchine giganti collocate sul suolo nazionale, ha visto scendere in campo anche l’organizzazione no profit che fa capo all’ideatore delle Big bench. È stata proprio la referente a spiegare che «il commento della lettrice corrisponde al vero e che al contrario, molte telefonate sono intercorse tra la nostra community, sindaco e promotore, sempre con oggetto la richiesta di rimozione immediata dalla panchina dal luogo in cui si trova ora e la ricollocazione in una posizione adeguata. Tutte le parti coinvolte sono a conoscenza da tempo della situazione non consona e più volte sono state sollecitate a trovare una rapida soluzione». Con questa ulteriore nota «invitiamo in via ufficiale alla soluzione di questa situazione secondo il contratto di installazione. Ci teniamo a ricordare e rendere noto che il termine contratto descrive di fatto un accordo di licenza gratuito che concede l’utilizzo del design della BB, registrato a nome di Chris Bangle, a patto che si rispettino, fra le altre cose, il luogo di posizionamento approvato e che le BB siano tutte rispondenti al design e quindi uguali fra loro, colore a parte. Speriamo di poter procedere all’inserimento anche della panchina di Gerre de’ Caprioli nella lista delle Big Bench ufficiali e darle tutta la visibilità che certamente merita con l’installazione nel posto approvato o, in alternativa, invitiamo formalmente chi abbia un terreno consono che rispetti i requisiti ad ‘adottare’ la panchina e ricollocarla in posto corretto, previa nostra approvazione, nell’interesse del territorio stesso». Il processo di approvazione di ogni panchina gigante consiste nell’invio di candidature spontanee che propongono un luogo specifico per l’installazione. Se BBCP approva la posizione il promotore della BB (nel caso di Gerre Sonny Ciliberto) firma un contratto in cui si impegna a installarla nel luogo approvato e non modificarne la posizione e costruirla seguendo i disegni forniti.



«Il 26 settembre 2020 Ciliberto ha inviato la candidatura e nel febbraio 2021 ha completato l’iter con la sottoscrizione del contratto. Il 22 giugno la nostra community ha rilevato che la panca era stata installata in un luogo differente da quello approvato, ossia in prossimità di un parcheggio. Ciliberto ha richiesto a BBCP di interagire direttamente con il sindaco Michel Marchi, apparentemente responsabile di tale cambiamento. In seguito a conversazioni ripetute per cercare di trovare una soluzione, abbiamo al sindaco di rimuovere temporaneamente la panchina e trovare un’eventuale collocazione alternativa. A luglio sono state inviate altre proposte di posizionamenti che tuttavia non soddisfacevano i requisiti e in agosto il sindaco ci ha informato che era in corso di spostamento nel luogo approvato, ma a oggi nulla è avvenuto. Per questo la Big Bench non è inserita al momento nella numerazione e nell’elenco ufficiale, e non lo sarà sino a soluzione del problema». Nel frattempo il primo cittadino fa sapere che «la panchina verrà ricoverata in deposito in settimana e tornerà in un nuovo luogo in primavera come da accordi con l’associazione».