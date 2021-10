Si immette sulla Giuseppina e viene investito, ciclista in ospedale

SAN GIOVANNI IN CROCE - Un ciclista, un 82enne di San Giovanni in Croce, è stato investito da un furgone lungo la provinciale Giuseppina poco dopo le 9,30. Sul posto l’ambulanza di Porto Emergenza, partita alle 10,35 per l’ospedale Maggiore di Cremona in codice giallo, e l’auto medica dell’ospedale Oglio Po. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica presenti i carabinieri di Gussola. Presente anche il personale del servizio manutenzione strade della Provincia.

Dalle prime ricostruzioni pare che l'anziano stesse uscendo in bici dalla zona artigianale per immettersi sulla Giuseppina e attraversare la strada, ma dalla sua sinistra è sopraggiunto un furgone di un corriere.