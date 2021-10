In gravidanza il vaccino anti-influenzale si fa al Consultorio

CREMONA - Da domani giovedì 28 ottobre, le donne in gravidanza e le puerpere (sino a sei mesi dopo il parto) possono prenotare il vaccino antinfluenzale presso i Consultori di Cremona e Casalmaggiore. Le sedute vaccinali avranno inizio dal 4 novembre e fino al 16 dicembre.

CONSULTORIO DI CREMONA

QUANDO: dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle ore14.00

TELEFONO: 0372 408662

SEDE VACCINALE: Consultorio di Cremona in via S. Sebastiano 14, edificio B

CONSULTORIO DI CASALMAGGIORE

QUANDO: lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore16.00|martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle ore 12.30

TELEFONO: 0375284161 - 284182

SEDE VACCINALE: Consultorio di Casalmaggiore in piazza Garibaldi 3

VACCINO ANTINFLUENZALE: NESSUNA CONTROINDICAZIONE

Enrica Ronca (responsabile Consultorio di Cremona) spiega che «i vaccini in gravidanza proteggono mamma e bambino attraverso gli anticorpi che passano la placenta in gravidanza e nel latte in allattamento», sottolineando che «il bambino è protetto nei primi mesi di vita fino a quando riceverà esso stesso il vaccino. La protezione data da antinfluenzale e vaccino Covid-19 si è dimostrata efficace per entrambe».

«L'antinfluenzale non dà reazioni intense, prevalentemente dolenzia nel sito di inoculo, e può essere somministrata in qualsiasi epoca della gravidanza; la vaccinazione contro il Covid-19 va preferibilmente fatta nel 2° e 3° trimestre di gravidanza, dove eventuali reazioni febbrili sono meglio tollerate», afferma Ronca.

«La vaccinazione anti-influenzale si è dimostrata sicura in qualsiasi periodo della gravidanza. La reazione avversa più frequentemente riportata dopo la vaccinazione, è stata il dolore al sito di iniezione», rassicura la responsabile.

«Le due vaccinazioni, a differenza di quanto consigliato per le donne non in gravidanza, non sono somministrate in contemporanea, ma devono essere distanziate di almeno 2 settimane», precisa Ronca.

Enrica Mantovani (responsabile Consultorio di Casalmaggiore) chiarisce che «la somministrazione del vaccino antinfluenzale presso i Consultori permette alle donne in gravidanza di accedere a spazi dedicati e sicuri, gestiti da personale specializzato nella presa in carico della gravidanza».

«La competenza del personale dei Consultori è garanzia di una informazione corretta e aggiornata sui vantaggi della vaccinazione», continua Mantovani, la quale spiega che così «la vaccinazione può inserirsi in un percorso già avviato e la donna può affidarsi a persone conosciute».

«Inoltre», conclude Mantovani, «può essere l’occasione per un primo contatto con la realtà del Consultorio, luogo dedicato per eccellenza alla salute della donna, nelle diverse fasi della vita».