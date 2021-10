Soresina, auto ribaltata: ferito 61enne

SORESINA - Sanitari, pompieri e carabinieri mobilitati a Soresina lungo la strada che dalla provinciale 84 porta alla cascina Ariadello. Intorno alle 18.45, per cause in corso di accertamento da parte dei militari, un sessantunenne alla guida della sua auto ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Immediati sono scattati i soccorsi e nel giro di pochi minuti hanno raggiunto il luogo del fuoristrada un’ambulanza della Croce Verde di Soncino e gli uomini del 115 partiti dal comando provinciale di via Nazario Sauro. Grazie al loro prezioso aiuto l’uomo è stato estratto dal mezzo e affidato a medici e infermieri che dopo le prime cure lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale. Ha riportato ferite ed escoriazioni di media gravità.