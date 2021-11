Incidente a Castelvetro: automobilista in condizioni gravissime

CASTELVETRO - Scontro fra una Hyundai X35 e una Lancia Musa all’incrocio tra via Fiume e la Padana Inferiore poco, prima del centro commerciale Verbena: il bilancio è di un ferito gravissimo portato in ospedale a Cremona in condizioni disperate. Sul posto 118, Pubblica assistenza, vigili del fuoco. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

SEGUONO AGGIORNAMENTI