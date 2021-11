Annamaria Barrile, la prima volta di una donna al vertice

ROMA - Il direttore generale di Confagricoltura, Francesco Postorino, sarà ancora al timone dell’Organizzazione per i prossimi sette mesi. Sarà affiancato in questo periodo da Annamaria Barrile, attuale direttore delle Relazioni istituzionali di Palazzo Della Valle, nominata vicedirettore. Al termine della proroga, Barrile assumerà il ruolo di DG. L’annuncio è stato fatto oggi dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al Comitato Direttivo dell’Organizzazione, dopo il passaggio formale in Giunta confederale. Postorino è al vertice di Confagricoltura dal 2017. E’ la prima volta che l’avvicendamento alla direzione generale avviene con un affiancamento: è un segnale che conferma il passaggio di consegne in modo fluido e coordinato verso la definizione delle strategie e delle azioni di Confagricoltura in un momento storico determinante per il settore. Ed è anche la prima volta che una donna diventa direttore generale dell’Organizzazione.





Barrile, siciliana, 46 anni, laureata con lode in Scienze Politiche e con un dottorato di ricerca in Diritto amministrativo, ha una solida esperienza nell’ambito delle relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale. Dopo aver collaborato con Deloitte Consulting, si è affermata all’interno del Gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo) ricoprendo nella holding e nelle controllate Alenia Aeronautica e Telespazio i ruoli di Responsabile delle relazioni internazionali e Responsabile delle relazioni istituzionali. E’ stata Deputy CEO Italia del Gruppo EADS (oggi Airbus Group). Dall’ottobre 2019 è direttore dell’Area Relazioni Istituzionali di Confagricoltura.