Locatelli: "Vaccino 5-11 anni per tutela socialità e formazione"

ROMA - «La risposta è netta: quando saranno approvati da Ema e Aifa, non vedo perché non offrire i vaccini alla fascia di età 5-11 anni, negli Usa lo si fa già» e viene raccomandato dalle società di pediatri. Così il coordinatore del Cts e presidente del Css, Franco Locatelli, a Mezz'ora in più su Rai3. Seppur raramente anche i bambini sviluppano forme gravi di malattia o forme persistenti di Covid «dobbiamo tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi. Inutile lamentarci dei risultati dei test Invalsi se non facciamo di tutto per mantenere le scuole aperte». La riduzione della circolazione del virus è un valore aggiunto.

Locatelli, quindi, ha aggiunto che le manifestazioni no Green pass sono «difficilmente comprensibili per non dire al limite dell’ingiustificabile soprattutto quando poi sfociano nelle violenze che qualche volta le hanno connotate. Di fatto tutto quello che è stato fatto in questo Paese è stato cercare di offrire le migliori condizioni di protezione e mi ripeto abbiamo la situazione più favorevole d’Europa esattamente per vaccini, mantenimento delle mascherine, Green pass sono stati tre pilastri fondamentali».