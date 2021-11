Terza dose, in provincia 11 farmacie in azione da mercoledì

CREMONA - Partirà mercoledì, il 10 novembre, la campagna vaccinale anti Covid-19 presso undici farmacie aderenti al protocollo del commissario generale Figliuolo per quel che riguarda la provincia di Cremona. L’iniziativa è rivolta agli aventi diritto alla somministrazione della dose booster, in particolare gli over 60 anni e il personale sanitario. Ovviamente - come spiegato a più riprese dalle autorità sanitarie nel corso delle ultime settimane - questo secondo richiamo può essere fratto se sono trascorsi sei mesi dalla seconda dose e dal completamento del ciclo vaccinale primario.



Al Pirellone è stato chiarito che ciascuna farmacia metterà a disposizione un’agenda specifica organizzata secondo criteri condivisi con Regione Lombardia, al fine di evitare lo spreco di dosi. Coloro che intendono aderire dovranno prenotarsi direttamente presso la farmacia aderente. Il vaccino fornito alle farmacie è unicamente il Comirnaty (Pfizer). A seguito della somministrazione della dose booster, verrà notificato, con i metodi consueti, e sarà «scaricabile», il Green pass, con validità di 12 mesi. In provincia di Cremona, come nel resto di quelle lombarde, le prenotazioni per queste dosi booster sono iniziate dall’altro ieri, in vista dell’avvio della campagna, previsto, come detto, per mercoledì. Gli interessati non si dovranno iscrivere attraverso una piattaforma ma dovranno solo contattare le farmacie aderenti, tramite una telefonata o di persona, per concordare la somministrazione.

LE 11 FARMACIE ADERENTI IN PROVINCIA DI CREMONA:

Cremona

Fratelli Ottoboni, via Boschetto

Comunale 13, via Castelleone

Zamboni, via Oglio

Leggeri, corso Matteotti

Crema

Più salute, via Matteotti

Fiesco

Massari Gianluca, via Roma

Romanengo

Caffi, via Guaiarini

Vaiano Cremasco

Quartaroli, via Gramsci

Pieve San Giacomo

Cauzzi, via Mazzaini

Pizzighettone

Bonfanti, via Castello

Sospiro