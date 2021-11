Diabete, tutte le risposte in diretta online

CREMONA - Il 14 novembre è da sempre dedicato alla Ricerca Fid per la giornata mondiale del diabete. Fondazione Italiana Diabete Onlus (Fid) è l’unica fondazione in Italia che raccoglie fondi e finanzia esclusivamente la ricerca per la cura del diabete di tipo 1.

IL CONVEGNO SU FACEBOOK. Domenica, per l’occasione, si potrà seguire online su Facebook dalle 19 alle 20 il convegno «Dalla scoperta dell’insulina al pancreas artificiale e ritorno: fermata Covid 19». Un’ora tutta dedicata alle domande, ai dubbi e alle novità scientifiche e tecnologiche sul diabete di tipo 1. Il professor Emanuele Bosi del San Raffaele e il dottor Andrea Scaramuzza della Diabetologia pediatrica dell'Ospedale di Cremona, guideranno i collegati indietro e in avanti nel tempo tra studi, ricerche, novità, su di una patologia che interessa nel complesso in Italia, stando ai dati del Ministero della salute, circa 300 mila persone tra giovani e adulti. E con un dato impressionante in prospettiva.

UN DATO ALLARMANTE. Nel nostro Paese infatti, nel 2030 ci potrebbero essere 5 milioni di diabetici. A moderare l’incontro, selezionando anche le domande più interessanti da sottoporre ai medici, la dottoressa Francesca Ulivi, giornalista e direttore generale della Fondazione Italiana Diabete.

«Contiamo su una grande partecipazione all’evento sull’onda dell’alta adesione che abbiamo avuto l’anno scorso quando erano collegate oltre 300 persone», spiega Mirella Marussich , presidente dell’Associazione Diabetici Cremonesi. «Si potrà collegare chiunque lo vorrà per ascoltare il convegno e fare domande, per questo abbiamo scelto proprio i social, per raggiungere più persone possibile ed essere utili ai tanti che vogliono approfondire una tematica che riguarda migliaia di persone».

A introdurre il convegno il saluto della presidente Marussich, quello del governatore del distretto 108 ib 3 dei Lyons, Raffaella Fiori e di Nicola Zeni, presidente Fid. Poi spazio ai «tecnici». Si parlerà della storia dell’insulina, delle ultime tecnologie a disposizione per il diabete di tipo 1 e della ricerca finanziata da Fid, con un particolare focus sulla predizione e prevenzione della malattia.

Anche quest’anno per la giornata mondiale dedicata all’accesso alle Cure per Tutti, l’evento è in collaborazione con l’Associazione Diabetici Cremonesi e i Lions.

Chi fosse interessato potrà collegarsi su Facebook al link: https://fb.me/e/1Yw40YmF8.