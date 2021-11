Cremona, in provincia 40 positivi: sono 120 da inizio settimana

CREMONA - Sono 40 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore: da inizio settimana i casi conteggiati raggiungono quota 120, ovvero circa il 60% in più rispetto ai 77 registrati nello stesso periodo della settimana scorsa. In Lombardia sono stati effettuati 130.809 tamponi per 1.066 nuovi casi con un tasso di positività allo 0,8%. In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, in tutto 45) e nei reparti (+7 per un totale di 409). Sono 7 i decessi, che portano il totale a 34.216 morti da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia: