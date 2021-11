Soresina, controlli sulle imprese: irregolarità e multe

SORESINA - Occhi puntati sulle nuove attività commerciali e produttive aperte in città. Sulla scorta di alcune segnalazioni ricevute, la Polizia locale di Soresina ha ispezionato i locali di alcune imprese avviate di recente, accertando la non congruità rispetto alla Scia presentata in Comune. Rispetto alla comunicazione di inizio attività a disposizione degli uffici, sono state riscontrate diverse difformità, molte delle quali relative alla metratura e all’occupazione dell’area. Ad esempio, portici utilizzati a tutti gli effetti come estensione dell’area commerciale ma non inseriti nella planimetria presentata agli uffici comunali e quindi non utilizzabili a tale scopo. Nei casi in cui le difformità sono risultate più evidenti, i vigili hanno dovuto ricorrere alle prime sanzioni. Ma dal momento che le segnalazioni al comando di via Zucchi Falcina continuano a pervenire (e interessano in modo particolare negozi o imprese gestiti da cittadini stranieri), le attività di ispezione e verifica proseguiranno anche nei prossimi giorni. «Molto spesso – spiega il comandante Giovanni Tirelli – si tratta di pratiche sbrigate da studi di commercialista con poca esperienza; nella maggior parte dei casi le violazioni accertate non sottendono a malafede, quasi sempre si tratta di semplici errori. Difformità sulle quali, soprattutto in alcuni casi, non si può tuttavia soprassedere, e che rendono la dichiarazione presentata agli uffici non conforme alla realtà, quindi da sanare».