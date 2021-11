Instagram annuncia «Take a break», per prendersi una pausa dall'App

MILANO - "Take a Break", la nuova funzione che Instagram inizierà a testare a partire dal prossimo mese su un ristretto numero di utenti, "fa esattamente quello che pensi". Queste sono le parole usate da Adam Mosseri, il capo di Instagram, per annunciare questa funzionalità che aiuterà gli utenti a ricordare di prendersi una pausa dopo aver trascorso troppo tempo sulla piattaforma social.

GLI OBIETTIVI. Questa funzione è parte di uno sforzo più ampio da parte di Instagram per cercare di offrire agli utenti un maggior controllo sull'esperienza d'uso della piattaforma. "Take a Break" incoraggia a fare una pausa da Instagram dopo aver trascorso un certo periodo di tempo sull'App che può variare dai 10 ai 20 fino ai 30 minuti.

Nonostante alcune funzionalità che consentono di gestire i periodi d'uso delle App siano già presenti da tempo sui sistemi sia iOS che Android, il tempismo con cui arriva questo annuncio da parte di Instagram non può che far pensare ad una diretta conseguenza delle dichiarazioni di Frances Haugen.

L'informatica statunitense, ricordiamo, ha rivelato decine di migliaia di documenti interni di Facebook alla Securities and Exchange Commission da cui è emerso che, secondo una ricerca interna dell'azienda, Instagram può avere un effetto negativo sulla salute mentale dei giovani che si sentono "dipendenti" dal social, ma non hanno l'autocontrollo per ridurne l'utilizzo, anche se avrebbero preferito controllare l'App meno spesso.

Il mese scorso, il vicepresidente degli affari globali di Facebook, Nick Clegg, aveva dichiarato che la società stava sviluppando una funzione "Take a Break" proprio pensando agli adolescenti: il messaggio verrà visualizzato nei feed degli utenti, un testo che non occupa l'intero schermo e che, in teoria, potrebbe essere facilmente bypassato. La funzione non sarà attiva di default ma andrà selezionata manualmente, dalle impostazioni, impostando il tempo che si desidera trascorrere sul'App prima di ricevere il promemoria che includerà anche alcuni suggerimenti su cose da fare nelle pause come respirare, sentire una canzone.

Dopo il test iniziale, gradualmente "Take a break" potrà essere esteso a tutti gli utenti.