Eroi della pandemia: premiati 17 agenti di Polizia locale della provincia di Cremona

MILANO - L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha consegnato ai comandanti delle Polizia locali i nastrini destinati agli agenti dei Comuni di Milano e della Città metropolitana che si sono impegnati nella gestione dell'emergenza Coronavirus. In tutta la Lombardia sono 1.485 i nastrini assegnati. I riconoscimenti destinati agli agenti delle altre 11 province - tra cui 17 della provincia di Cremona - sono stati inviati nelle sedi distaccate della Regione.

"Si tratta di un riconoscimento doveroso - ha detto l'assessore De Corato - per i tanti agenti che durante l'emergenza, nella fase più cruenta, si sono distinti per spirito di servizio e lodevole attività. Mi preme comunque ringraziare gli oltre 8.000 operatori di Polizia locale per l'attaccamento al Corpo e per aver svolto un ruolo di fondamentale importanza. Un ruolo anche e soprattutto di natura sociale, visto che, ascoltando le tante testimonianze di chi ha vissuto sul campo quei momenti, ho potuto constatare quanto la presenza del vigile sia servita ad assicurare i servizi e dare conforto ai residenti. Una cerimonia toccante - ha concluso l'assessore - che mi ha dato la certezza che la Polizia locale è sempre più un punto di riferimento ai cittadini".

Nastrini per province: