Cremona, in provincia 18 nuovi contagi

CREMONA - Sono 18 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nell'arco delle ultime 24 ore. In Lombardia, a fronte di 44.047 tamponi effettuati, sono 851 i nuovi casi per un tasso di positività dell'1,9%. Intanto negli ospedali della regione prosegue l'aumento dei ricoveri: 36 in più rispetto a ieri, di cui 8 nelle Terapie intensive (99 in tutto) e 28 nei reparti di area medica (per un totale di 817). Sono 8 i nuovi decessi causati dal Covid, che portano il totale delle vittime lombarde a 34.357 dallo scoppio della pandemia. Ecco i nuovi casi per provincia:

Milano: 223 di cui 86 a Milano città;

Bergamo: 75;

Brescia: 123;

Como: 58;

Cremona: 18 ;

; Lecco: 16;

Lodi: 10;

Mantova: 38;

Monza e Brianza: 106;

Pavia: 26;

Sondrio: 11;

Varese: 115