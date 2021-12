"Vendo escavatore", ma è una truffa: denunciato 22enne di Cremona

CREMONA - Un 22enne di Cremona pubblica su Internet l'annuncio di vendita di un mini-escavatore, ma, dopo la conclusione della trattativa con un 43enne di Teulada, il giovane cremonese scompare nel nulla. I carabinieri del paese sardo, così, avviano le indagini riuscendo a risalire al truffatore, che viene denunciato a piede libero. Storia dell'ennesimo raggiro online, consumato nei giorni scorsi tra la città del Torrazzo e la località della provincia del Sud Sardegna. Il copione è tristemente noto. La contrattazione fra il (presunto) venditore e il potenziale acquirente si svolge interamente sul web. La vendita della macchina per movimento terra viene pattuita per una cifra di 3.900 euro. Una volta partito il bonifico, però, del mezzo pesante e del suo sedicente proprietario non c'è più alcuna traccia. Dopo l'intervento degli uomini dell'Arma, la denuncia per truffa scatta immediata.