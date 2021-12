CASTELLEONE - Centra un’auto in sosta e si ribalta. L’incidente si è verificato poco dopo le 18, in via Verdi. Il conducente di una Bmw, un italiano residente a Castelleone, ha urtato una Chevrolet regolarmente parcheggiata a bordo strada. L’automobilista è uscito dall’abitacolo incolume ed è stato sottoposto al test dell’etilometro. Rilievi a cura della polizia locale di Castelleone e della polstrada di Crema.