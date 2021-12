A2A: "Nessuna rete in vendita a Cremona e Crema"

CREMONA - In una nota A2A precisa "di aver avviato le procedure per la cessione di alcuni atem in cui il Gruppo ha una percentuale di pdr assolutamente minoritaria che va dall’1% ad un massimo del 10%, a fronte di posizioni molto più significative di altri operatori". La società vuole dunque fare chiarezza sulle voci che vorrebbero in vendita le reti gas. "Il perimetro dell’operazione in oggetto - prosegue la nota - coinvolge gli atem di Pavia 1, Pavia 4 e Lodi 2. Con tale operazione A2A non sta rinunciando a essere protagonista nel rinnovo delle gare gas nelle città di Pavia, Lodi, Cremona e Crema. Non sono infatti oggetto di cessione gli atem cittadini di Pavia (Pavia 2), Lodi (Lodi1) e Cremona (Cremona 1 e 2), in cui il gruppo A2A ha posizioni rilevanti che sono e rimangono strategiche per lo scenario futuro delle gare gas.