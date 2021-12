Oms, pensiamo che vaccini siano efficaci contro Omicron

GINEVRA - «Non ci sono indicazioni che facciano dubitare che i vaccini attuali proteggano contro la variante Omicron": lo ha dichiarato all’Afp l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per bocca del suo responsabile per le emergenze, Michael Ryan. «Abbiamo vaccini molto efficaci che hanno dimostrato il loro potere contro tutte le varianti comparse finora in termini di gravità della malattia e di ricoveri e non non c'è alcuna ragione per pensare che non sia lo stesso in questo caso» nei confronti della variante Omicron, ha detto Ryan. (ANSA-AFP)