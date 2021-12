Cremona, in provincia 24 nuovi contagi

CREMONA - Sono 24 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore: il netto rallentamento rispetto al trend delle ultime settimane non sorprende, in quanto arriva all'indomani della giornata festiva dell'Immacolata. Non a caso il tasso di positività in Lombardia resta stabile al 2,9% con 1.486 nuovi casi sui 50.122 tamponi effettuati. Il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi sale a 1.220, ovvero 18 in più rispetto a ieri, concentrati nei reparti di area medica. In regione si registrano altri 20 decessi, che portano a 34.524 il totale delle vittime del Covid in Lombardia. Ecco i nuovi casi per provincia:

Milano: 415 di cui 199 a Milano città;

Bergamo: 103;

Brescia: 237;

Como: 86;

Cremona: 24 ;

; Lecco: 39;

Lodi: 11;

Mantova: 59;

Monza e Brianza: 191;

Pavia: 43;

Sondrio: 45;

Varese: 180.