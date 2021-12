Vaccini: in Lombardia 16.145 prenotazioni under 12 in prime ore

MILANO - Aperte oggi in Lombardia le prenotazioni del vaccino anti-Covid per la fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni. Il primo dato fornito alle 13 dall’Assessorato regionale al Welfare è di 16.145 adesioni. Il 45%, cioè 7.265, proviene dall’Ats di Milano, che comprende anche il territorio di Lodi. Le somministrazioni partiranno giovedì 16 dicembre. Sono 62 i centri vaccinali organizzati dalla Regione per le vaccinazioni dei più piccoli, con linee e personale dedicato. A Milano si effettueranno nell’hub della Fiera al quartiere Portello. A livello regionale la platea indicata dall’assessore al Welfare Letizia Moratti è di 600 mila bambini e l’obiettivo è di procedere con 40 mila iniezioni a settimana. (ANSA)

In Lombardia la platea interessata è di circa 600.000 ragazzi e i Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40.000 inoculazioni alla settimana. "Abbiamo previsto - spiega Letizia Moratti - percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica". Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli, Regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle 17 alle 19, una nuova diretta social #STOPAIDUBBI SPECIALE BAMBINI.