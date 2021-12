Piano neve, la Lega interroga l'amministrazione

CREMONA - Dopo il maxi-tamponamento in tangenziale di sabato mattina, nel quale sono rimaste ferite 10 persone, il consigliere comunale leghista Simona Sommi presenta un'interrogazione a risposta scritta per chiedere conto delle operazioni necessarie che avrebbero dovuto garantire la sicurezza stradale. "L'’Amministrazione aveva annunciato la piena operatività del Piano Neve, con l’obiettivo primario di garantire la fruizione in sicurezza della viabilità delle strade principali e permettere l’accesso ai servizi pubblici e il loro funzionamento" osserva Sommi. Che, poi, passa all'attacco.

L'interrogazione di Sommi è articolata in tre punti: